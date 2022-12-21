Bakan Yanık: Düzce'ye 46 milyon lira kaynak aktardık

Bakan Yanık, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara maddi-manevi desteği ilk andan itibaren sunduklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de yaşanan deprem sonrası bölge vatandaşlarına sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

İlk etapta vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira nakdi yardımda bulunduklarını belirten Yanık, "İlk anda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması önceliklerimiz arasında. Bunun için yardımlarımızda muhtaçlık şartını gözetmiyoruz. Bu kapsamda bize ulaşan talepler sonrasında eşya zararı yardımını devreye aldık ve bölgeye toplam 45 milyon lira kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

1230 hanenin ihtiyacının tespit edildi

Bakan Yanık, nakdi yardımların yanı sıra vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayacak ayni yardımların da hızlı bir şekilde ulaştırıldığını kaydetti.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı (SYDV), Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi ve dağıtım çalışma grubu olarak toplam 60 personel ve 14 araç ile depremin ardından çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yanık, "Gıda, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi ve maması, kadın hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye, gıda alışveriş kartı olmak üzere gerekli ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırdık" bilgisini verdi.

Felaketten etkilenen bölge vatandaşlarının yaralarının sarılması için ilk andan itibaren sahada olduklarını vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"Afet bölgelerine yapılan nakdi yarımların ve psikososyal desteğin vatandaşlara sunulması için hassas bir çalışma yapıyoruz. Düzce'deki deprem sonrası zarar görenlere maddi-manevi desteğimizi ilk andan itibaren sunduk. Bölgeye SYDV'lerimiz aracılığıyla 46 milyon lira kaynak aktardık. Psikolojik ilk yardım, bireysel görüşme ve benzeri müdahaleler kullanılarak, toplam 65 bin 84 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik."

Yanık, Düzce'de yapılan hane görüşmeleri kapsamında, 1230 hanenin ihtiyacının tespit edildiğini ve hızlıca ilgili kurumlara iletildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikososyal destek çalışmaları kapsamında toplam 443 personelin yanı sıra 31 aracımız ve 1 mobil tırımız sahada görev yaptı. Özellikle nakdi yardımların vatandaşlara ulaştırılması noktasında SYDV'lerimiz yerel tespitlerini gerçekleştiriyor. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak için o bölgelerde görebilirsiniz."