Bakan Yanık: Pınar Gültekin davası kararını istinafa götüreceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'da canavarca öldürülen Pınar Gültekin davasıyla ilgili verilen kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı istinaf edeceklerini bildirdi.
Bakan Yanık'ın Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.
En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.
Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."