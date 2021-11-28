Bakan Yanık'ın konvoyunda trafik kazası: 3 koruma polisi yaralandı

Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.

Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı. Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"İncelemeler yapılıyor"

Tokat Valiliği ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, yaralanan 3 polisten 2'sinin müşahede altında bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yaralıların, gerekli tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "İncelemeler yapılıyor, ilk bulgularda ciddi bir şey yok şükürler olsun. Doktorlarımız gerekenleri yapıyor, biz de takip ediyoruz arkadaşlarımızı. An ve an durumlarıyla ilgili bilgi alıyoruz, yapılması gereken işleri takip ediyoruz, çok geçmiş olsun hepimize. Elhamdülillah Rabbim korudu arkadaşlarımızı. Yaralanan arkadaşlarımız, genç, değerli ve son derece özveriyle çalışan koruma arkadaşlarımız. Bir kaza da biz atlattık, yağıştan dolayı görüş mesafesi muhtemelen düştü, bizim de kazadan 2 dakika önce bir araç önümüze kırdı, fakat bir şekilde geçtik biz. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef sollama yapmaya çalışan bir araç çıkmış, yerler de kaygan olduğu için böyle bir kaza meydana gelmiş."