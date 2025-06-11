Bakan Yardımcısı Alpay, Endonezya'da Indo Defence-2025 Fuarı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpay, 30 Türk firmasının yer aldığı fuarın ilk gününde, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Singapur Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Mohd Zaqy ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Alpay ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun himayelerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Endonezya Tedarik Makamı arasında 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı için gerçekleştirilen imza töreninde yer aldı.

Açıklamada, "KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ'ı ve emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.