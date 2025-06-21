Bakan Yardımcısı Mumcu: Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak

Erzincan'da inşa edilen Ali Fahri, Gülseren Akkaya ile Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bu tarz güzel projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

* İnsanların kendi şehirlerine, kendi memleketlerine bu tarz yardımları yapmaları, bu tarz hayırları yapmaları mutluluk verici. Her mahallemizde küçük küçük kütüphanelerimiz olacak. Erzincan'daki bu alışkanlığı ortaya çıkaracağız. Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak.

Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu ise şunları söyledi:

* Kitaplar, insanlığın bilgi birikiminin en kıymetli hazineleridir. Her bir kitap, bir insanın, bir toplumun, hatta bir medeniyetin öyküsünü anlatır. Kütüphaneler ise bu hazinelerin saklandığı, korunduğu ve nesilden nesile aktarıldığı kutsal mekânlardır. Bugün, kütüphanelerin açılışıyla, Erzincan'ımıza yeni bir bilgi ve kültür merkezleri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.