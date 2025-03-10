Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'deki erişim kesintisine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'de (Twitter) yaşanan kesintiye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sayan, X'in servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirtti ve "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Bugün, biri öğle saatlerinde diğeri öğleden sonra olmak üzere iki kere X'e erişimde problem yaşanmıştı.