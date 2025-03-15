Bakan Yaşar Güler'den PKK açıklaması: 'Terör örgütünün tüm uzantıları silahlarını teslim etmeli'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programında konuştu.

Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduğu gibi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir" şeklinde konuştu.

Güler ayrıca, PKK’nın tüm uzantıları silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Örgütün ömrünü tamamladığını geç de olsa anlaması kayda değer"

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye’deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir."

"PKK'nın tüm uzantıları fesih kararı almalı"

Bakan Gürel,terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarının bir an önce fesih kararı alması ve silahlarını teslim etmesi gerektiğine vurgu yaptı:

"Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir."

"Nihai hedefimiz terörün sona ermesi"

Bakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.

"Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık"

Türkiye’nin enerjisini ve kaynaklarını sabote eden terörün, toplumun tüm kesimlerine büyük acılar yaşattığını aktaran Bakan Güler, "Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık, asla pes etmedik. Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek, arkasında birçok karanlık odağın olduğu terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele verdik. Bu mücadelenin kahramanı olan her bir şehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakârlığın timsalidir" ifadelerine yer verdi.