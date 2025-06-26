Bakan Yerlikaya 1,13 milyar liralık operasyonu duyurdu: Yasadışı bahis ve siber dolandırıcılara darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarına yönelik 15 ile gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını belirtti

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; şüphelilerden; 51'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin ise işlemlerine devam ediliyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

* Şüphelilerin; sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

* MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

* Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

* Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.