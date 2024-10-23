Bakan Yerlikaya: 14 yaralının 3'ünün durumu ağır, teröristlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına yönelik son dakika gelişmelerini aktardı.

Terör saldırısında yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ve 4 şehidimiz olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, biri kadın biri erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:



* Yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği Tusaş'a maalesef on beş yirmi altıda bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı saldırı duyulur duymaz, haber alır olmaz. Süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef dört şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralarımızdan üçünün durumu ağır.

* Evvel emirde şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum. Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. kimlikleri belli olur olmaz. Bunlarla ilgili hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu aziz milletimizle bunu paylaşacağız.

* TUSAŞ'a medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi aktardık. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz.

* Hep birlikte ve milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun, ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkiyası olsun hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın.