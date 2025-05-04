Bakan Yerlikaya: 496 bin 95 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 24 Nisan-1 Mayıs 2025 aralığında gerçekleşen trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

2025 yılının ilk 4 ayında Trafik ekiplerimizce; Helikopter ve Drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde:

37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz.

3 milyon 619 bin 38 denetleme, 496 bin 95 işlem

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 619 bin 38 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197,

Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815,

Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve

Toplam: 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı.