Bakan Yerlikaya: 9 ilde gerçekleşen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal düzeni bozma ve provokasyon girişimlerine fırsat verilmeyeceğini belirterek, “Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime göz yumulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, polis ekiplerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurgulayarak, kamu düzeninin korunması için kararlı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.