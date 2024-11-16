Bakan Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 9 bin 600, önlisans mezunlarından 2 bin 400 olmak üzere toplam 12 bin yeni polis memuru alınacağımı duyurdu.

Bakan Yerlikaya detaylarını paylaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya detayları da paylaştı. Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600; önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400 polis alınacağını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik. 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz. Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600; Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400… Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır."