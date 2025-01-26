Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025’in ilk 20 gününde trafik denetimlerindeki rakamlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin 2025 yılının ilk 20 gününde hız ihlali nedeniyle toplam 296 bin 866 işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılının ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

2 milyon araç denetlendi

Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam 289 bin 334 adet işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında; 2 milyon 200 bin 922 araç denetlendi” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, ııklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldığını açıklarken "Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve toplamda 551 bin 855 araç/sürücüye işlem yapıldı” dedi.