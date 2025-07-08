Bakan Yerlikaya açıkladı: 26 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya ayrıca, zehir taciri 26 kişinin de yakalandığını belirtti.

"17 kişi tutuklandı"

Bakan Ali Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerine de devam edildiğini belirtti:

İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediğimiz ortak operasyonlar sonrası yurt içinde yaptığımız çalışmalarda 365 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik

Operasyonda uyuşturucu madde taciri 26 şüpheliyi yakaladık.

17’si TUTUKLANDI.

7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve İnterpol Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu Madde Ticaretine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlar sonrası elde edilen bilgiler sonrası yaptığımız çalışmalarda;

257 kg skunk,

108 kg kokain ve

Muhtelif miktarda metamfetamin ile

2 adet hassas terazi ele geçirildi

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."