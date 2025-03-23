Bakan Yerlikaya açıkladı: 323 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gösterilerde 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan protestolarda 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.
Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!