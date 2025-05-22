Bakan Yerlikaya açıkladı: 49 göçmen kaçakçısı ve 509 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün ülke genelinde düzensiz göçe yönelik yapılan denetim ve operasyonlarda 27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını da kaydetti.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"Türkiye, transit göç rotası olmaktan çıktı"

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıktığını belirtti:

"Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün (21 Mayıs) düzenlediğimiz denetim ve operasyonlarda; 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmen yakalandı.

İki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başladık. O dönemde kimlik sorduğumuz her 4 kişiden yaklaşık 3’ü düzensiz göçmendi. Bu oran %74,5’ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran %1,8’e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen çıkıyor.

Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece; düzensiz göç rotası değişmiştir."

"Toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi"

Bakan Yerlikaya ayrıca, 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde toplam 18 binden fazla yerin de kontrol edildiğini ifade etti:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;

28 bin 321 personel, 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktada;

4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."