Bakan Yerlikaya açıkladı: 524 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Sinop merkezli olarak İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğiyle yürütülen çalışmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Yerlikaya, açıklamasında "Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.