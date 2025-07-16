Bakan Yerlikaya açıkladı: '6 ilde yapılan operasyonlarda 130 torbacı yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de operasyonlarda 130 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Narkokapan-Adana 2" adını verdikleri operasyona hazırlıkların 3 ay sürdüğünü de ifade etti.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı

Bakan Ali Yerlikaya, operasyona dair şu ayrıntıları paylaştı:

"NARKOKAPAN-ADANA 2 operasyonumuz devam ediyor Adana merkezli 6 ilde yaptığımız baskınlarda 130 torbacıyı yakaladık.

Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alarak mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları. Her sokakta, her mahallede karşılarında biz olacağız.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü.

Bu 3 ay boyunca, adeta ADANA’nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik.

Ve düğmeye bastık.

2 bin 10 polis, 517 ekip,

1 helikopter,

1 insansız hava aracı (İHA),

16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de operasyonlar gerçekleştirdik.

Operasyonlar sonucu;

5 adet ruhsatsız tabanca,

4 adet ruhsatsız av tüfeği,

1 adet hassas terazi ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik."

Geçen sene 302 kişi yakalanmıştı

Bakan Yerlikaya, geçen sene yapılan ilk "Narkokapan-Adana" operasyonunda ise 335 şüphelinin yakalandığını, 302'sinin tutuklandığını şöyle hatırlattı:

"Geçen yıl 3 Haziran 2024 tarihinde yaptığımız ilk "NARKOKAPAN-ADANA" operasyonumuzda ise;

12 ayrı Uyuşturucu Organize Suç Örgütü çökertilmiş,

335 şüpheli yakalanmış.

302’si tutuklanmıştı.

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Başkanımızı, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine, bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!"