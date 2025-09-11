Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde operasyon: 666 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, denetimler kapsamında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti. Ayrıca 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ve bu kontrollerde 666 düzensiz göçmenin tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

15 bin noktada denetim yapıldı

Denetimlere 28 bin 63 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya, 8 bin 929 ekibin 5 bin 842 noktada görev yaptığını belirtti. Denetimlerde; 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 farklı nokta olmak üzere toplam 15 bin 112 yerin kontrol edildiği bilgisi paylaşıldı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir model sunduğunu vurguladı.