Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 günlük bayram tatilinde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

74 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı tatiline yönelik, 81 il Valiliğimize, ‘’Trafik Tedbirleri’’ni içeren genelgemizi gönderdik. 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yolu denetledik.

Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler. 1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık.

48 bin 21 araç trafikten men edildi

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayımızı yüzde 30,6 artırdık. 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘’eksiklikleri giderilinceye kadar’’ trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde 75 canımızı yitirmiştik 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268’e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı."