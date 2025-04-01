Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Bakan, emniyet kemerinin kazalardaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını vurgulayarak, denetimlerin sadece işlem için değil, hayat kurtarmak için yapıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilindeki trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun” ifadelerini kullanırken, tatilin ilk üç gününde gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı.
3 günde 17 bin sürücüye işlem
Bakan Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 oranında azalttığını hatırlatan Yerlikaya, denetimlerin hem karadan hem de havadan sürdüğünü belirtti.
"Simülasyonlarla uygulamalı anlatıyoruz"
Yerlikaya ayrıca “Simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim” açıklamasında bulundu.