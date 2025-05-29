Bakan Yerlikaya açıkladı! Gönüllü dönüş yapan Suriyeliler 1 milyonu aştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 2016'dan bu yana 1 milyonu aştığını bildirdi.

Yerlikaya, "9 Aralık'tan beri gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeliler bugün itibarıyla 250 bini geçti. 2 milyon 711 bin 170 geçici korumalı Suriyeli var. Bakın burada 47 bin aile gitti, 250 bin kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Gönüllü, güvenli, onurlu gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize bunu kolaylaştırmamız lazım.’ dedi" ifadelerini kullandı.

"27 bin öncü göçmenin gidip gelmesine izin verdik"

Bakan, bu süreçte Suriyeli ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Okulların açık olduğu dönemde, özellikle Aralık ayında öncü grupların bölgeye gitmek istediğini vurgulayan Yerlikaya, "Dediler ki ‘Biz önden gidelim. Evimize, barkımıza, tarlamıza bir bakalım ne halde? Aradan 13 sene geçmiş.’ Şu ana kadar 27 bin öncü göçmene, 1 Ocak'la 1 Temmuz arasında 3 kere gidip gelip orayı hazırlamayla ilgili izin verdik" dedi.

Yaz tatiliyle birlikte geri dönüşlerin hız kazanmasının beklendiğini söyleyen Yerlikaya, görüşmeler yaptıkları Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde izlenim aktardığını belirtti.

Yaklaşık 4 milyon yabancının 3 milyonu Suriyeli

Toplam yabancı sayısına ilişkin bilgiler de paylaşan Yerlikaya, Türkiye’de 3 milyon 988 bin 257 yabancı bulunduğunu ve bunların 2 milyon 711 bin 170’inin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385’inin ikamet izni olanlar, 172 bin 602’sinin ise uluslararası koruma statüsündekiler olduğunu açıkladı.

2016’dan bu yana gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönen Suriyelilerin toplam sayısının 1 milyonu geçtiğini belirten Yerlikaya, "2016'dan beri gidenler 1 milyonu aştı ama 9 Aralık'tan günümüze Suriye'deki o büyük zaferden sonra çeyrek milyon oldu" şeklinde konuştu.