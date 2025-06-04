Bakan Yerlikaya açıkladı: Muğla'da 73 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Muğla operasyonunda 73 torbacının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 43'ünün tutuklandığını 30'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

"Operasyona hazırlıklar 4 ay sürdü"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, operasyona hazırlıkların 4 ay sürdüğünü, şüphelilerin teknik ve fiziksel takiple izlendiğini kaydetti:

"NARKOKAPAN-MUĞLA operasyonumuzda 73 torbacı gözaltına alındı.

43'ü TUTUKLANDI. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla'da 4 gün önce gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 73 torbacı yakalandı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları,

Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, Muğla’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi.

Ve operasyona başladık.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde;

512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 Özel eğitimli Narkotik Köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Muğla Valimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."