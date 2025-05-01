Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Narkokapan-Mersin operasyonunda 112 torbacı yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Mersin operasyonunda 112 torbacının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 84'ünün tutuklandığını ve 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

"Operasyonun hazırlıkları 6 ay sürdü"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, operasyona hazırlıkların 6 ay sürdüğünü, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini kaydetti:

"NARKOKAPAN-MERSİN operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı.

Salı günü sabah 05.00’da başlayan ve dün tamamlanan uyuşturucu operasyonunumuzu Mersin’de gerçekleştirdik:

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta MERSİN’in bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik.

Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve düğmeye bastık.

Mersin’in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 Jandarma Komando Timi, 4 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Eşzamanlı baskınlar düzenledik. Şüphelilerden; 84’ü TUTUKLANDI. 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır!

Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz.

Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin, Anamur, Silifke ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"