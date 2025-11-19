Polislere 2. şark görevi kalkıyor mu, kalkacak mı? 2. şark görevi ne zaman kalkacak?

Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polisimiz huzur ve güvenin teminatıdır. Ancak huzurlu olmayan huzur veremez" diyerek müjdeyi verdi.

Zorunlu ikinci şark görevi yapılmayacak

Adil, denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi için atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 6 Mart 2025'te yeniden düzenlendiğini hatırlatan Yerlikaya, "ilk defa açıklıyorum" diyerek 2026'daki atama döneminde polislere zorunlu 2. şark tebligatının da yapılmayacağını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Görev puanı sistemi; Başkomiser ve altı rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel Bilgi Sistemine entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması 8 dakika içinde tamamlandı. Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki personellerimizin tayinlerini bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Mayıs ayının 25’inde yapacağız. Bu yıl, 24-25 Temmuz tarihlerinde yeni mezun 8 bin 263 Komiser Yardımcısı, Polis Memuru ve Çarşı Mahalle Bekçisi rütbesindeki aday personelin ilk atamaları yapıldı.

6 bin 11 polis emekli oldu

Bu yıl içinde de şu ana kadar 6 bin 11 personelimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl içinde teşkilat tarihinde ilk kez Personel Branşı oluşturuldu ve Personel Branş Yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından Personel Branş Kursları başladı. Bu yıl 628 personelimize Personel Branş Kursu verildi. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz.

2025 yılı içerisinde polislerimize 68 bin 278 başarı belgesi, 21 bin 875 üstün başarı belgesi verdik; vermeye de devam edeceğiz.

Ücret dengesi mesajı

Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın üç kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Yeni teşkilat kanunu geliyor

Yine ilk defa burada açıklıyorum. Çok uzun yıllardır polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyorlar. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim."