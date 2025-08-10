Bakan Yerlikaya açıkladı! Siber operasyonlarda 20 milyon liralık mal varlığına el konuldu: 99 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son iki haftada siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 99'unun tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

214 şüpheliden 99'u tutuklandı

Operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını ve 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, "Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden 'ürün satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

44 ilde operasyon düzenlendi

Operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, para ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" dedi.