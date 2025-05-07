Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "yüksek kazanç vaadiyle" dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini kaydetti.

24 ilde yapılan operasyonlar 10 gün sürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 568 Şüpheli Yakalandı”

24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 568 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek Kazanç Vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu,

Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği,

Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi."

1 milyar TL'den fazla para ve mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1 milyar TL'nin üzerinde para ve mal varlığına da el konulduğunu duyurdu:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

Yasa Dışı Bahis,

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,

Nitelikli Hırsızlık,

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam: 1 Milyar 111 Milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM.