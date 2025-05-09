Bakan Yerlikaya açıkladı: Tefecilik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, operasyonlarda 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu da kaydetti.

2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 9 şüphelinin yakalandığını, iki şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu:

“Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.”

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve "Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 9 şüpheliyi yakalandık, 7'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin;

Faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları,

Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları,

Ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

Operasyon kapsamında;

2.478 adet çek ve senet,

10 adet çek defteri ve Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. “Tefecilere geçit yok”