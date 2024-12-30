Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç?

Bakan Yerlikaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yerlikaya, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yürüttüğü geçici koruma politikalarını ve son dönemdeki geri dönüş sürecini değerlendirdi. Yerlikaya, Suriye'deki insani dramı vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda doğru bir duruş sergilediğini belirtti.

Suriye'de insanlık dramı yaşandı

Suriye'de insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin bu konuda doğru noktada durduğunu söyledi. Bu süreçte Suriyelilere geçici koruma statüsü verildiğini anımsatan Yerlikaya, "Bizde 4 milyon 156 bin 925 yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunun 2 milyon 905 bin 349'u Suriyeli, 1 milyon 56 bin 582'si ikamet izinli, 194 bin 994'ü uluslararası koruma hakkına sahip olanlar." dedi.

Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı kaç?

Yerlikaya, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkesine dönenlere ilişkin, "21 günde 35 bin 114 kişi, yani 6 bin 97 aile vatanlarına döndüler. 338 günün ortalaması 362'ydi. Şimdi 1700'e yaklaştık." bilgisini verdi. Bakan Ali Yerlikaya, 2017'den bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının da 775 bin 114 olduğunu söyledi.

En fazla Suriyeli İstanbul'dan gitti

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türkiye'den en fazla Suriyelinin İstanbul'dan gittiğini, bunu sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin ve Adana'nın izlediğini ifade etti. Yerlikaya, "Yeni Suriye yönetimiyle bir polis teşkilatı kurulması için destek anlaşması söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine şöyle dedi:

Burada da eğitim veririz, orada da hepsine hazırız

"Suriye'nin bütününe hakim olan bir geçici hükümet kurulma yolunda. Dışişleri Bakanı belli oldu. Diğer bakanlarının da ismini duyuyoruz ama daha deklare edilmedi. Bunlar deklare edildikten sonra bütün bakanlıklar olarak biz, yardımcı olacağız. Ben İçişleri Bakanı olarak, muhatabımıza asayişle, trafikle ilgili, kırsalda veya şehirde bizden ne istiyorsa biz hazırız. Şu anda bizim Polis Akademimiz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde toplam 20 ülkeden 428 öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla burada da eğitim veririz, orada da hepsine hazırız."