Bakan Yerlikaya açıkladı! Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 yaşındaki Eslem Teker’in 18 Ocak’ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini ve yapılan ön inceleme sonucunda belediye ile ilgili bazı eksikliklerin tespit edildiğini belirtti.

Kullanılabilir hayvan bakımevinin bulunmadığı tespiti

Yerlikaya, Yüksekova Belediyesi’nin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun olarak sahipsiz hayvanlara bakım sağlayacak birim kurmadığını ve gerekli bütçenin ayrılmadığını bildirdi. Belediye tarafından kullanılabilir hayvan bakımevinin bulunmadığı ve sahipsiz hayvanlar için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı da rapora yansıyan diğer bulgular arasında yer aldı.

"Tedbirlerin alınmadığı anlaşıldı"

Bakan Yerlikaya, “Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır" dedi.

Yerlikaya, bu bulgulara dayanarak, Yüksekova Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Eslem Teker'e Allah’tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi. Gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.