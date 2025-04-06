Bakan Yerlikaya bayram dönüşü için uyardı! 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk sekiz gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, söz konusu dönemde 72 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 bin 313 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde 8 bin kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 8. günü olan 5 Nisan Cumartesi günü 604 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin yaralandığını aktardı. Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 313 vatandaşımız ise yaralandı” ifadelerini kullandı.

Dönüş yolculuklarının başladığı bu süreçte sürücüleri dikkatli olmaya çağıran Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan, “ Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” sözleriyle sürücülere seslendi.

Denetimler devam ediyor

Yerlikaya ayrıca, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine devam ettiğini belirtti. 5 Nisan Cumartesi günü içinde 594 bin 122 aracın denetlendiğini, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını da paylaştı.