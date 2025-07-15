Bakan Yerlikaya: 'Bu kabine döneminde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 17 bin 890 kişi gözaltına alındı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldiği programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ’ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda şahıslardan 3 bin 245’i tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"17 bin 890 şahıs gözaltına alındı"

Terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 binden fazla şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu:

"Şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin emanetine, son nefesimize kadar sahip çıkacağız. FETÖ elebaşının ölümü bizi rehavete sürüklemez. Çünkü biz biliriz ki; ihanet yalnızca silahla değil, fikirle, algıyla, sızmayla gelir. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemizi, bir gün bile aksatmadan sürdürüyoruz.

Bu Kabine dönemimizde, FETÖ’ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245’i tutuklandı, 3 bin 861’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Mücadelemiz, son hain adalet önünde hesap verene kadar, durmayacak, duraksamayacak."