Bakan Yerlikaya: Bursa'daki depremde olumsuz bir durum yaşanmadı

Bursa'da bugün meydana gelen depremlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklalama yaptı.

Depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ifade eden Bakan Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını kaydetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün saat 11:47 suların 3,9 ve 12:58'de 4,2 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen depremler meydana gelmişti.

Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."