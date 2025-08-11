Bakan Yerlikaya: Deprem bölgesine 20 milyon lira destek aktarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'e gitmiş ve burada incelemelerde bulunmuştu. İldeki gelişmeleri takip eden Bakan Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın toplantısında açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, depremin ardından 10’un üzerinde 4’ten büyük artçı sarsıntı yaşandığını, toplam artçı sayısının ise 250’yi geçtiğini belirtti. Sındırgı’da bir binanın yıkıldığını ve 4 kişinin enkazdan çıkarıldığını, 81 yaşındaki bir vatandaşın kurtarıldıktan sonra hayatını kaybettiğini ifade etti. Vatandaşlardan evleriyle ilgili tereddütleri olanlara dışarıda kalmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını da dile getirdi.

Yerlikaya, hazır konteynerlerin bölgeye sevk edildiğini ve Alaca ile Gölcük köylerinde çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, “112 ve kaymakamlığa vatandaşlarımızdan 66 adet ‘binam etkilendi, gelin inceleyin’ başvurusu geldi, bunları değerlendireceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan 10 kişinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Memişoğlu, “Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Hep beraber daha hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.