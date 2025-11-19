Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 suç örgütünden 106 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin son iki haftada 9 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarda, 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre operasyonlarda toplam 106 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 68’i tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Silah kaçakçılığı, tefecilik, dolandırıcılık...

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen operasyonda, suç örgütlerinin vatandaşlara yönelik dolandırıcılık, tefecilik, sahtecilik ve silah kaçakçılığı gibi çeşitli yasa dışı faaliyetler hedef alındı.

Soruşturma kapsamında illere göre belirlenen suç faaliyetleri şu şekilde sıralandı:

Kahramanmaraş: Sürücü belgesi sınavında başarısız olan kişiler için sahte ehliyet düzenlendi.

Diyarbakır: Uyuşturucu ticaretinin organize bir yapı içerisinde yürütüldüğü tespit edildi.

Balıkesir: Silah kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Antalya: Sosyal medya üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ortaya çıkarıldı.

Muğla: Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen nakdi yardımların zimmete geçirildiği tespit edildi.

Tekirdağ ve Yalova: Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Manisa ve Bitlis: Tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımının sonunda suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederken emeği geçenlere de teşekkür etti.