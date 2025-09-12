Bakan Yerlikaya duyurdu: 161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütünde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 38 ilde düzenlenen eş zamalı operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini de kaydetti:

"DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarımızda;

ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."