Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağı çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik Mersin merkezli düzenlenen operasyonda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin Mersin'in yanı sıra Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da gerçekleştirdiği operasyonlarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin belirlendiğini bildirdi.
22 milyar TL'lik işlem hacmi bulundu
Yerlikaya, 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasının ardından 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.
Bakan, operasyonlarda görev alan Mersin Valiliği, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve sahada görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.