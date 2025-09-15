Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde siber suçlara operasyon: 125 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen siber suç operasyonlarında 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 125’inin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

94 şüpheliye adli kontrol kararı

Operasyonlarda 94 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, 'sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."