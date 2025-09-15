Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde siber suçlara operasyon: 125 kişi tutuklandı
Türkiye genelinde siber suçlara karşı düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda önemli başarı elde edildi. Son 10 gün içinde 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 'nitelikli dolandırıcılık,' 'yasa dışı bahis' ve 'çevrim içi çocuk tacizi' gibi suçlardan aranan 364 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 125'i tutuklanırken, 94 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
94 şüpheliye adli kontrol kararı
Operasyonlarda 94 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Şüphelilerin, 'sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."
