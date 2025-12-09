Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon: 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin son 5 günde düzenlediği operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarla yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar üzerinden vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini belirtti.

68 kişi tutuklandı

24 il merkezli operasyonlarda 68 şüphelinin tutuklandığını, 30 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, şüphelilerin çeşitli yöntemlerle suç işlediklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre zanlıların;

• Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

• Bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri,

• Çocuklara yönelik müstehcen içerik barındırdıkları,

• Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi', 'ürün/hizmet satışı', 'düşük faizli kredi' gibi temalarla dolandırıcılık yaptıkları,

• Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamasıyla ilgili yasaya aykırı paylaşımlar gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlar; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, 24 ilin emniyet müdürlüklerince Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Yerlikaya, siber suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlara şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.