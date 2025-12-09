Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon: 204 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 5 günde 24 ilde düzenlediği operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 68 kişi tutuklanırken, 30 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin son 5 günde düzenlediği operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, operasyonlarla yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar üzerinden vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini belirtti.
68 kişi tutuklandı
24 il merkezli operasyonlarda 68 şüphelinin tutuklandığını, 30 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, şüphelilerin çeşitli yöntemlerle suç işlediklerinin tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamaya göre zanlıların;
• Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
• Bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri,
• Çocuklara yönelik müstehcen içerik barındırdıkları,
• Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi', 'ürün/hizmet satışı', 'düşük faizli kredi' gibi temalarla dolandırıcılık yaptıkları,
• Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamasıyla ilgili yasaya aykırı paylaşımlar gerçekleştirdikleri belirlendi.
Operasyonlar; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, 24 ilin emniyet müdürlüklerince Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirildi.
Yerlikaya, siber suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlara şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.
“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 9, 2025
Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi… pic.twitter.com/nMyglBO1fq