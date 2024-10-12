Bakan Yerlikaya duyurdu: Ambulansın önünü kesip sağlıkçılara şiddet uygulayan alçaklar yakalandı
Bursa'da ambulansın önününü kesen ve acil sağlık servisi personeline şiddet uygulayan alçaklar yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklamasında magandalardan M.Y.'nin tutuklandığını, S.Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.
Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı.