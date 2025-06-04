Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayramda 3 bin gizli yolcu olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Habertürk TV'de katıldığı programda bayrama özel tedbirleri anlattı. Bakan Yerlikaya önceden alınmış otobüs biletleriyle ön sıralarda denetim yapacaklarını ve ona göre şoför ve firmayı denetleyeceklerini açıkladı.

Yerlikaya konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Bu bayrama özel aldığımız tedbirler var. Toplam 3 bin gizli yolcu görevlendirdik. Bu yolcular tarifeli sefer yapan otobüs firmalarından, şoförü rahatlıkla izleyebilecekleri ön koltuklardan bilet alıyor. Görevleri, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını, takograf kayıtlarına riayet edip etmediğini gözlemlemek. Otobüs içinde bu durumu not alıyorlar. Aynı zamanda denetim doğru yapılıyor mu, uygulamalar yerinde mi, bunları da raporluyorlar.

Yolculuk bitiminde mikrofonu alıp kendilerini tanıtıyorlar. “Ben gizli yolcu denetim görevlisiyim” diyorlar. Eğer tespit ettikleri kusurlar varsa işlem yapılıyor. Kurallara uyulmuşsa, şoförü ve emniyet kemeri takan yolcuları tebrik ediyorlar.

Bunun yanında bir de özel denetim türümüz var. Terminallerde trafik şubelerimiz görev yapıyor. Bu birimlerde polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız, terminal çıkışlarında yapılan denetimleri de denetliyor.

Toplam 1485 mobil radarımız var. Bu araçlarla hız denetimi yapılacak. Her gün yaklaşık 10 vatandaşımız aşırı hız nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu yüzden havadan da denetimler yapılacak. Toplamda 6339 saatlik denetim gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımıza buradan tekrar sesleniyorum: Kurallara uyun, yolun sonu bayram olsun. Navigasyon uygulamasına rotanızı ve saatinizi girdiğinizde aktif radar sayısını görebileceksiniz ama noktalarını göremeyeceksiniz. Çünkü biz kesinlikle tuzak kurmuyoruz.