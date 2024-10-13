Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 549 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendiğini, toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Denetimlerde, çakar olarak bilinen ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 549 bin 57 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 2️00 bin 38 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı.