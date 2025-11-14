Bakan Yerlikaya duyurdu! Derince Limanı'nda 1,5 ton uyuşturucu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Derince Limanı’nda düzenlenen narkotik operasyonda 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı. Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken Yerlikaya, yakalanan uyuşturucu miktarının son dönemin en yükseklerinden biri olduğu ifade etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyona Kocaeli, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerinin narkotik birimlerinin de destek verdiği kaydedildi.
Son dönemin en yüksek miktarlarından biri
Derince Limanı'nda yürütülen çalışma sonucunda yakalanan uyuşturucu miktarının son dönemin en yükseklerinden biri olduğu ifade edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" sözlerine yer verdi.
“1 ton 508 kg “ Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
