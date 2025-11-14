Bakan Yerlikaya duyurdu! Derince Limanı'nda 1,5 ton uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Derince Limanı'nda düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyona Kocaeli, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerinin narkotik birimlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Son dönemin en yüksek miktarlarından biri

Derince Limanı'nda yürütülen çalışma sonucunda yakalanan uyuşturucu miktarının son dönemin en yükseklerinden biri olduğu ifade edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" sözlerine yer verdi.