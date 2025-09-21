Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ operasyonlarında 97 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik operasyonlara ilişkin son verileri paylaştı. Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen 39 operasyonda 97 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 16’sının tutuklandığını açıkladı. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 19 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3 bin 512’sinin tutuklandığını aktardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
97 şüpheli yakalandı
Bu kapsamda son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.
Bu Kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı. 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
