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Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ’ye 27 ilde operasyon: 101 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 101 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalandığı bildirildi. Yerlikaya, "Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlere karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ’ye 27 ilde operasyon: 101 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak suçlarından arandığı bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA