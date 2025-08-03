Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 495 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda son bir haftada 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle ilgili paylaşımda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 393 düzensiz göçmen yakalandığını belirtti.

22 kişi tutuklandı

Operasyonlar sonucunda Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22'si tutuklanırken diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreçlerinin de başlatıldığı velirtildi.

Yerlikaya, operasyonların başarısında emeği geçen valileri, kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nı, il emniyet müdürlerini, polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti. Bakan, göç konusunun düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü ve güvenli geri dönüş, kaçakçılıkla mücadele ile sınır yönetimi gibi tüm yönleriyle ele alındığını vurguladı.