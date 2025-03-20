Bakan Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu gözaltısı sonrası sosyal medya paylaşımlarına 37 gözaltı

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konuya dair sosyal medya paylaşımlarının incelendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, bazı hesaplardan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımları tespit edildiğini ifade etti.

Yerlikaya, bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplamda 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini kaydetti.

Bakan, şimdiye kadar 37 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya şunları yazdı: "Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların yüzde 66’sının isimli Hesap, %yüzde 4’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir."