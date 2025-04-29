Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hesaplarında 1 Milyar 398 Milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

"Vatandaşlarımız adına sahte vekaletnameler düzenleyerek..."

Bakan Ali Yerlikaya, şüphelilerin vatandaşları taşınmazlarını satmak için ikna ettiklerini ve sahte vekâletlerle bu taşınmazları piyasa değerinin altında sattıklarını kaydetti:

Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 Milyar 398 Milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları,

Vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekâletlerle piyasa değerinin altında sattıkları,

İkna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi."

"70 adet taşınmaz mal varlığına tedbir kararı konuldu"

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında şüphelilere ait 476 banka hesabı ve 70 adet taşınmaz mal varlığına tedbir kararı konulduğunu da belirtti:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Silahla tehdit,

Resmi belgede sahtecilik,

Nitelikli dolandırıcılık ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında; şüphelilere ait; 476 banka hesabı, 70 adet taşınmaz mal varlığına ve 16 adet araca tedbir kararı konuldu.

Operasyonlar sonucunda;

Ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığımız ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."