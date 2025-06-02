Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislere yaka kamerası geliyor!

Kurban Bayramı yaklaşırken, trafiğin pik yaptığı güzergahlarda denetimler sıklaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bayram tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"81 ilin valiliğine talimat gönderdik. Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak.

Şehirler arası otobüslerde iki yenilik

Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor. Burada sürücünün tutum ve davranışları, kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Ayrıca uygulama noktalarında kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetleyip onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor.

Otoyollarda 120 radarımız olacak

30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone'lu denetimdeyiz. Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdik. Mobil radar ile gece gündüz hız denetimini yapıyoruz.

Kamyon, çekici ve tankerlere kısıtlama

4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek. Yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi malzeme taşıyan araçlar gibi bazı istisnai durumlar olacak.

Polislere yaka kamerası geliyor

Vatandaşla güvenlik birimlerinden kim yüz yüze temasa geçiyorsa yaka kamerası ile kaydedilecek."