Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlarla mücadelede 10 günde 567 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 567 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 209’unun tutuklandığını açıkladı.

112 kişiye adli kontrol uygulandı

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 37 il merkezli yürütülen operasyonların 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya, şüphelilerden 112’sine adli kontrol uygulandığını, diğerleri hakkında ise işlemlerin sürdüğünü kaydetti.

37 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve İl Emniyet Müdürlükleri’nin koordinasyonuyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı para transferlerine aracılık edip reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları ve düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin yakalanmasında görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.